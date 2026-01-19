Англія

Англійський захисник підписав контракт із чемпіонами АПЛ до літа 2031 року.

Манчестер Сіті напередодні офіційно оголосив про перехід центрального захисника Марка Геї, який був капітаном у Крістал Пелес.

Після завершення трансферу 25-річний футболіст поділився емоціями від переходу та розповів про свої амбіції в новому клубі.

"Я дуже щасливий і неймовірно пишаюся тим, що став гравцем Манчестер Сіті. Цей перехід відчувається як кульмінація всієї наполегливої роботи, яку я виконав у своїй кар’єрі. Зараз я в найкращому клубі Англії та є частиною неймовірного складу гравців. Приємно мати змогу це сказати.

Я хочу зростати як футболіст і як людина, і я знаю, що саме в цьому клубі це обов’язково станеться. Я люблю футбол — він уже дуже багато років дає мені надзвичайно багато. І можливість продовжити свій розвиток у Манчестер Сіті є справді особливим моментом для мене та моєї родини.

Я з нетерпінням чекаю початку. Хочу познайомитися з партнерами по команді, наполегливо тренуватися, зрозуміти, чого від мене очікує тренер, а потім показати вболівальникам Сіті, на що я здатен», — цитує слова Геї пресслужба "містян".

Марк Геї провів у Крістал Пелес чотири з половиною сезони, зігравши 188 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів і віддав 8 асистів. Також на його рахунку 26 матчів у складі національної збірної Англії, де він є одним із ключових гравців оборони.