Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Лондонський Арсенал у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв казахстанський Кайрат на власному полі (3:2).

Команда Мікеля Артети таки досягла максимально можливого результату на основному етапі, у заключному турі на старті обмінявшись голами з суперниками, але вже до завершення першого тайму питань щодо переможця не залишалось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Кайрат у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Арсенал — Кайрат 3:2

Голи: Йокерес, 2, Гаверц, 16, Мартінеллі, 38 — Жоржинью, 7 (пен), Рікардіньйо, 90+3

Арсенал: Аррісабалага — Вайт, Москера, Калафіорі (Інкап'є, 46), Льюїс-Скеллі — Гаверц (Едегор, 46), Нергор (Ібрагім, 89), Езе — Мадуеке, Йокерес (Жезус, 77), Мартінеллі (Байлі-Джозеф, 77)

Кайрат: Анарбеков — Широбоков, Мартинович, Сорокін — Тапалов (Громико, 59), Глазер (Кургін, 70), Садибеков, Мата (Касабулат, 70) — Мринський, Едмілсон (Рікардіньйо, 59), Жоржинью (Багдат, 79)

Попередження: Калафіорі — Жоржинью