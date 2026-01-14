Франція

Ваут Фас приєднався до "монегасків" до кінця сезону з опцією викупу.

Монако офіційно оформив оренду бельгійського центрбека Ваута Фаса з Лестера. Угода розрахована до кінця сезону з опцією викупу, яка дозволить монегаскам залишити гравця на постійній основі.

Фас приєднався до Лестера у 2022 році з Реймса за 17 мільйонів євро та швидко закріпився у центрі оборони. У поточному сезоні він провів 16 матчів, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

27-річний захисник також регулярно викликається до збірної Бельгії, за яку провів 28 поєдинків.

Монако наразі займає 9-е місце в турнірній таблиці Ліги 1. Наступний матч команда Себастьяна Поконьолі проведе 16 січня проти Лор’яна.