Англія

27-річна вінгерка повертається до Жіночої Суперліги Англії після двох сезонів в Італії.

Лестер підтвердив перехід вінгерки Аліши Леманн із клубу Комо. Трансфер має постійний характер і відбудеться за умови проходження всіх необхідних процедур лігової та міжнародної реєстрації. Футболістка підписала контракт до літа 2028 року.

Швейцарська гравчиня повертається до Barclays Women’s Super League після дворічного періоду виступів в Італії. Угода розрахована на два з половиною роки, а Леманн уже приєдналася до команди на тренувальній базі Белвуар Драйв.

"Почуваюся чудово і дуже рада бути тут. Це схоже на повернення додому — знову в Англії, і я справді щаслива. Лестер — амбітний клуб. Я бачила тренувальну базу та стадіон. Тут прагнуть розвивати жіночий футбол".

Аліша Леманн народилася в Тегертші, Швейцарія, та розпочала професійну кар’єру у 2016 році в Янг Бойз, де провела три сезони у вищому дивізіоні. Згодом вона перейшла до Жіночої Суперліги Англії, приєднавшись до Вест Гем Юнайтед, з яким дійшла до фіналу Кубка Англії та закріпилася в основному складі.

У сезоні-2020/21 Леманн виступала на правах оренди за Евертон, після чого підписала контракт з Астон Віллою. За три сезони у складі клубу з Бірмінгема вона провела 75 матчів у чемпіонаті та забила 14 м’ячів.

У 2024 році футболістка повернулася до континентального футболу, ставши гравчинею Ювентуса, з яким виграла чемпіонат Італії та Кубок країни, після чого ще один сезон провела в Комо.

На міжнародному рівні Леманн дебютувала за збірну Швейцарії у 17 років і відтоді провела 64 матчі за національну команду. Загалом у її активі понад 250 поєдинків на дорослому рівні.