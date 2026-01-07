Досвідчений нападник Майкл Антоніо не поповнить склад Лестера, як повідомляють журналісти порталу Talksport. Клуби обговорювали можливість короткої співпраці, проте переговори припинилися через травму м'язів у гравця.

Минулого сезону англійської Прем'єр-ліги Антоніо взяв участь у 14 зустрічах, відзначившись одним голом та одним асистом. Через проблеми зі здоров'ям 35-річний ветеран поки залишається без нової команди.

Після 26 турів у Чемпіоншипі Лестер має в активі 37 очок. Клуб розташовується на 12-му місці в таблиці та потребує нових виконавців для покращення результатів. 

Раніше повідомлялося, що Калверт-Льюїн наближається до рекорду Варді в АПЛ