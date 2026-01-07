Англія

35-річний колишній форвард Вест Гема Майкл Антоніо не перейде до Лестера.

Досвідчений нападник Майкл Антоніо не поповнить склад Лестера, як повідомляють журналісти порталу Talksport. Клуби обговорювали можливість короткої співпраці, проте переговори припинилися через травму м'язів у гравця.

Минулого сезону англійської Прем'єр-ліги Антоніо взяв участь у 14 зустрічах, відзначившись одним голом та одним асистом. Через проблеми зі здоров'ям 35-річний ветеран поки залишається без нової команди.

Після 26 турів у Чемпіоншипі Лестер має в активі 37 очок. Клуб розташовується на 12-му місці в таблиці та потребує нових виконавців для покращення результатів.

Раніше повідомлялося, що Калверт-Льюїн наближається до рекорду Варді в АПЛ.