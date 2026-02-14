

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 46 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник завдав чотирьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставок. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 14; знищили 25 безпілотних літальних апаратів, одну одиницю автомобільного транспорту, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у бік Іванівки та Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Коломийці, Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 29 разів – у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію.