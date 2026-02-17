Інше

Частина квитків на турнір у США, Канаді та Мексиці досі не продана.

Міжнародна федерація футболу висловлює стурбованість через недостатній ажіотаж навколо чемпіонату світу 2026 року. За інформацією іноземних джерел, керівництво організації не очікувало настільки стриманої реакції вболівальників на турнір, який стане історичним за своїм форматом.

Мундіаль уперше відбудеться за участю 48 збірних і проходитиме одразу в трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Однак, попри масштаб події, чимало квитків залишаються нереалізованими, що викликає запитання щодо рівня зацікавленості публіки.

До старту турніру, запланованого на 11 червня 2026 року, залишається близько чотирьох місяців. Фінальний матч має відбутися 19 липня. У ФІФА сподіваються, що ближче до початку змагань інтерес до світової першості зросте та продажі активізуються.

Раніше повідомлялось, що ФІФА заборонила Атлетіку реєстрацію нових гравців до 2028 року.