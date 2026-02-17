Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 стамбульський Галатасарай зустрінеться з туринським Ювентусом.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 17 лютого, на Алі Самі Єн Спор Комплексі в Стамбулі, Туреччина. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 3.24. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.57.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Галатасарай не програє й тотал менше 3,5", представлений показником 2.35.

Коефіцієнтом 2.89 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.40.

Слідкуйте за матчем Галатасарай — Ювентус на Football.ua.