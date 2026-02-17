Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 січня та розпочнеться о 22:00.

Другий сезон поспіль в оновленому форматі на стадії попереднього раунду плей-оф поміж собою зустрічаються два французьких колективи. Тоді Парі Сен-Жермен потрапив на Брест і просто знищив його з рахунком 10:0, а цього разу не потрапити під гарячу руку команди Луїса Енріке спробує Монако.

МОНАКО — ПСЖ

ВІВТОРОК, 17 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ЛУЇ II, МОНАКО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ДОН-БЕНІТО, ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Однак відмінності все ж таки є. Рік тому "червоно-сині" ледь проповзли до цієї стадії змагань, і на той момент точно ніхто не сподівався, що їм у підсумку вдасться здобути омріяний "вухастий" кубок. Цього ж разу ПСЖ міг спокійно оминути ці два додаткових матчі у власному календарі, але для цього треба було обіграти англійський Ньюкасл у заключному турі, чого зробити не вийшло (1:1). Можна сказати, що "сороки" затягнули парижан до попередньої стадії, хоча й самі могли спробувати зачепитись за вісімку.

У Монако таких амбіцій не було. А от ризик опинитись поза плей-оф узагалі — був, і цілком достатній для того, щоб нервувати під час домашньої гри проти туринського Ювентуса (0:0). Однак у підсумку все склалось на користь "монегасків", і Франція втратила в цьому турнірі лише Марсель. Як не дивно, саме "червоно-білі" при цьому в рамках Ліги 1 суттєво поступаються позиціями в таблиці іншим провідним єврокубковим бійцям, і навіть ризикують не мати міжнародної кампанії в наступному сезоні.

Ще й календар у команди Себастіан Поконьйолі найближчі два тижні буде просто жахливим. Доведеться зіграти двічі проти ПСЖ, у якого вдалось виграти в першому колі чемпіонату на власному полі (1:0), а вихідними поміж цими іграми буде зустріч на полі Ланса — лідера чемпіонських перегонів станом на зараз у Франції. До речі, це вже камінь у город команди Луїса Енріке, якій посеред сезону на внутрішній арені досі не вдалось установити звичну гегемонію.

При цьому ПСЖ підходить до цієї дуелі з поразкою від Ренна на плечах (1:3), що на тлі знищення Марселя тижнем раніше (5:0) виглядає дивовижним збігом обставин. Монако в той самий час хизуватись результатами особливо теж немає сенсу, бо стабільності цей колектив так і не відшукав, і цілком імовірно, що доля Бреста може повторитись для цього колективу. Принаймні перед першою грою складається враження, що фаворит у цій парі очевидний.

За версією betking, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 5.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МОНАКО : Кен — Вандерсон, Тезе, Керер, Енріке — Закарія, Кулібалі — Фаті, головін, Адінгра — Балогун

Не зіграють: Кабраль (м’яз), Даєр (), Градецькі (), Мавісса (), Мінаміно (), Уаттара (), Погба (), Салісу.

Під питанням: Акліуш, Камара

ПСЖ : сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Не зіграють: Нджанту (), Руїс ()

Під питанням: немає

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА