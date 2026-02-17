Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 лютого та розпочнеться о 22:00.

У вівторок Боруссія Дортмунд та Аталанта відкриють двоматчеве протистояння за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Німці мають солідний єврокубковий досвід останніх років, тоді як бергамаски впевнено провели основний етап і підходять до гри в чудовій формі.

ВІВТОРОК, 17 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ СІГНАЛ ІДУНА ПАРК ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Дортмунд яскраво розпочав кампанію, зігравши низку результативних матчів, серед яких видовищна нічия 4:4 з Ювентусом. Однак завершення етапу вийшло менш переконливим — дві поразки з рахунком 0:2 від Тоттенгема та Інтера відкинули "джмелів" на 17-ту позицію в таблиці.

Втім, у Бундеслізі команда Ніко Ковача набрала потужний темп. Три перемоги поспіль із дев’ятьма забитими м’ячами, зокрема розгром Майнца 4:0, дозволили скоротити відставання від Баварії та зберегти надії на чемпіонську інтригу. На власному полі Боруссія традиційно сильна — лише дві поразки у 22 останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів.

Аталанта ж фінішувала в основному раунді вище за дортмундців і забезпечила собі перевагу домашнього матчу-відповіді. Попри дві поразки наприкінці етапу, команда Раффаеле Палладіно демонструє стабільність: вихід до півфіналу Кубка Італії після перемоги 3:0 над Ювентусом і безпрограшна серія у внутрішніх турнірах у 2026 році.

Бергамаски вже мають досвід гучних єврокубкових перемог цього сезону, однак статистика плей-оф Ліги чемпіонів не на їхню користь — п’ять поразок поспіль у матчах на виліт.

Кадрова ситуація

У Боруссії повертається до складу Ніко Шлоттербек, а також доступний Даніель Свенссон. Марцель Забітцер відновився після травми й може з’явитися в старті, тоді як Емре Джан продовжує відновлення.

Аталанта втратила одного зі своїх лідерів Чарльза Де Кетеларе. Його, ймовірно, замінить Джакомо Распадорі, який підтримуватиме атаку разом із Ніколою Крстовичем або Джанлукою Скамаккою. Питання викликає готовність Оділона Коссуну, який був ключовим гравцем у єврокубковій кампанії.

Орієнтовні стартові склади

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Рюерсон, Беллінгем, Нмеча, Свенссон — Брандт, Баєр — Гірассі.

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Аханор — Дзаппакоста, Едерсон, Де Рон, Бернасконі — Распадорі, Залевський — Крстович.

Поточна форма