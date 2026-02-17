Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 лютого та розпочнеться о 22:00.
Бенфіка — Реал Мадрид, Getty Images
17 лютого 2026, 09:00
У плей-оф Ліги чемпіонів доля знову звела Бенфіку та Реал Мадрид — лише кілька тижнів тому лісабонці влаштували справжню виставу, перемігши 4:2 і вирвавши путівку далі завдяки різниці м’ячів. Тепер на кону — місце в 1/8 фіналу, а перший акт двобою відбудеться на гучному Ештадіу да Луж.
БЕНФІКА — РЕАЛ МАДРИД
ВІВТОРОК, 17 ЛЮТОГО 2026, 22:00 ▪️ ЕШТАДІУ ДА ЛУЖ, ЛІСАБОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Бенфіка пробилася до стиків лише в останній момент, фінішувавши 24-ю в таблиці етапу ліги. Три перемоги та п’ять поразок підкреслили нестабільність, але характер команди Жозе Моурінью дозволив зачепитися за шанс. В останніх п’яти матчах у всіх турнірах "орли" здобули чотири перемоги й раз зіграли внічию, що лише підкреслює — лісабонці зараз знаходяться у хорошій формі та перебувають на правильному шляху.
Особлива увага — до українців. Воротар Анатолій Трубін уже став героєм протистояння з мадридцями завдяки своєму, без перебільшення, легендарному голу на останніх секундах, а плеймейкер Георгій Судаков додає креативу між лініями. Вдома Бенфіка виграла два поспіль матчі ЛЧ, зокрема й у Реала, забивши загалом 10 м’ячів на турнірі, але й пропустивши 12 — атакувальна сміливість часто межує з ризиком та нестабільною грою команди в обороні, чим залюбки готовий скористатися "король Ліги чемпонів".
Реал Мадрид підходить до гри в хорошому настрої після переконливої перемоги 4:1 над Реалом Сосьєдад. Команда Альваро Арбелоа виграла чотири з останніх п’яти матчів у всіх турнірах, хоча в Європі стабільності дуже бракувало — дев’яте місце в таблиці та три поразки у восьми зустрічах. Саме через Бенфіку "вершкові" не змогли фінішувати в топ-8, щоб уникнути стадії 1/16 фіналу. Тепер у Реала є унікальна можливість або поквитатися з португальським суперником, або знову стати жертвою свого колишнього керманича.
У той же час, атакувальний потенціал "вершкових" дійсно вражає: 21 гол у восьми матчах поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Якщо Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор спіймають свій ритм, обороні господарів буде непросто. Мадридці виграли вісім із десяти останніх матчів проти португальських клубів і прагнуть реваншу за лісабонську невдачу. Щодо загальних очікувань, то чекаємо відкритої й динамічної гри: обидві команди люблять прямі атаки та швидкі переходи. Проте цього разу Реал може діяти обережніше, розуміючи ціну помилки на виїзді. Бенфіка ж спробує знову використати магію домашньої арени, аби здобути перевагу перед матчем-відповіддю.
За версією betking, на перемогу Бенфіки можна поставити з коефіцієнтом 3.75, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 1.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕНФІКА : Трубін — Дедич, Отаменді, Араужу, Даль — Баррейру, Барренечеа — Престіанні, Судаков, Шельдеруп — Павлідіс
Не зіграють: Ба, Томе
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Гюлер, Чуамені, Камавінга — Мбаппе, Вінісіус Жуніор
Не зіграють: Асенсіо, Мілітао, Родріго, Беллінгем
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
