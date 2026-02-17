Ліга чемпіонів

Участь французького вінгера у стиковому поєдинку залишається під питанням.

ПСЖ ризикує залишитися без одного зі своїх ключових атакувальних гравців у найближчому матчі Ліги чемпіонів. Усман Дембеле відчуває дискомфорт напередодні зустрічі з Монако, і його участь у грі наразі не гарантована.

Перший стиковий поєдинок між командами відбудеться 17 лютого на стадіоні Луї II у Монако. Тренерський штаб парижан оцінює стан футболіста та ухвалить остаточне рішення безпосередньо перед матчем.

На загальному етапі турніру ПСЖ посів 11-те місце, набравши 14 очок, тоді як Монако завершив виступи на 21-й позиції з 10 балами.

У поточному сезоні Дембеле провів 24 матчі у всіх турнірах, записавши до активу 11 голів і сім асистів. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість 26-річного гравця становить близько 100 мільйонів євро.