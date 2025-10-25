Англія

Теплі слова від німецького фахівця.

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич висловився про екс-підопічного Джейдона Санчо. Його слова наводить The Telegraph.

"Джейдон здатен виграти Золотий м'яч. Якщо говорити про його талант, то щось подібне казали п'ять років тому про Усмана Дембеле. Я маю на увазі талант та потенціал.

Різниця в тому, що Голанд досягне цього рівня лише в тому випадку, якщо залишатиметься голодним, Джейдон – якщо посміхатиметься і далі, а Джуду Беллінгему потрібно і те, й інше.

Мені дуже подобається Джуд. Він та Деклан Райс будуть ключовими гравцями в збірній Англії у найближчі 10 років. Вони лідери, а Джуд має здатність знаходити рішення на найвищому рівні та робити оточуючих краще", – сказав Терзич.

Цього сезону Джейдон Санчо відіграв за Астон Віллу чотири матчі без результативних дій.