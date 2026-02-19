Ліга чемпіонів

На рахунку француза 113 поєдинків у головному єврокубку.

Мадридський Атлетіко у першому стиковому матчі плей-оф Ліги чемпіонів зіграв внічию з Брюгге (3:3).

У цьому матчі взяв участь нападник "матрацників" Антуан Грізманн, для якого це був 113 поєдинок у Лізі чемпіонів.

За цим показником Антуан обійшов Тьєррі Анрі, на рахунку якого 112 поєдинків та став другим у рейтингу французьких гравців за кількістю матчів у головному єврокубковому турнірі.

Наступною метою Грізманна є Карім Бензема, на рахунку якого 152 матчі.

Цього сезону 34-річний француз провів 34 матчі, в яких забив 12 голів та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Гордон — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів.