Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Фенербахче — Ноттінгем Форест 0:3
Голи: Мурільйо, 22, Жезус, 43, Гіббс-Вайт, 51

Фенербахче: Едерсон — Семеду, Шкрініар (Сьоюнджю, 27), Остерволде, Мюлдюр (Мерджан, 46) — Гендузі, Таліска (Юксек, 61), Канте (Фред, 76) — Асенсіо, Шеріф, Актюркоглу (Доржелес, 46).

Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон (Домінгес, 67), Сангаре — Гадсон-Одої (Макаті, 82), Гіббс-Вайт (Єйтс, 67), Гатчінсон (Ндоє, 61) — Жезус (Лукка, 61).

Попередження: Шкрініар, Остерволде, Сьоюнджю, Фред