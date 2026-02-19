Незрозуміло, за рахунок чого має рятуватись від вильоту з єврокубків команда Доменіко Тедеско.
Фенербахче — Ноттінгем Форест, x.com/NFFC
19 лютого 2026, 21:40
Фенербахче — Ноттінгем Форест 0:3
Голи: Мурільйо, 22, Жезус, 43, Гіббс-Вайт, 51
Фенербахче: Едерсон — Семеду, Шкрініар (Сьоюнджю, 27), Остерволде, Мюлдюр (Мерджан, 46) — Гендузі, Таліска (Юксек, 61), Канте (Фред, 76) — Асенсіо, Шеріф, Актюркоглу (Доржелес, 46).
Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон (Домінгес, 67), Сангаре — Гадсон-Одої (Макаті, 82), Гіббс-Вайт (Єйтс, 67), Гатчінсон (Ндоє, 61) — Жезус (Лукка, 61).
Попередження: Шкрініар, Остерволде, Сьоюнджю, Фред