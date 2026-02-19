Бразилия

Екскапітан Фламенго, засуджений за організацію вбивства, заявлений за Васко да Гама на Кубок Бразилії.

Колишній воротар та капітан Фламенго Бруно Фернандес знову з’явиться у професійному футболі. За повідомленнями бразильських ЗМІ, 41-річного голкіпера внесено до заявки Васко да Гама на розіграш Кубка Бразилії. Його можливий дебют очікується у матчі 1/256 фіналу проти Вело.

Ім’я Бруно стало відомим далеко за межами спорту після гучної кримінальної справи. У 2013 році суд засудив його до 22 років ув’язнення за організацію вбивства колишньої партнерки Елізи Самудіо, яка була матір’ю його сина. Злочин викликав широкий суспільний резонанс у Бразилії.

У 2019 році ексфутболіста перевели на напіввідкритий режим відбування покарання, що дозволяло йому працювати або тренуватися вдень із поверненням під домашній арешт уночі. На початку 2023 року він отримав дострокове звільнення.

Історія цієї справи знову опинилася в центрі уваги після виходу у 2024 році документального фільму Netflix Невидима жертва, присвяченого трагічним подіям.