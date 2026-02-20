Іспанія

Клуб прагне захистити свій талант і забезпечити стабільне майбутнє гравця в складі.

Каталонський клуб вже розпочав переговори з Марком Берналем, незважаючи на те, що півзахисник підписав довгострокову угоду лише п’ять місяців тому. Такий крок демонструє, що Барселона бачить у 18-річному футболістові ключового гравця майбутнього.

Берналь успішно подолав травми передньої хрестоподібної зв’язки та латерального меніска і вже інтегрувався у склад під керівництвом Хансі Фліка. Наставник відзначає технічні якості та універсальність молодого півзахисника, який тепер регулярно залучається до ротації матчів.

Попередній контракт Берналя, підписаний у вересні 2025 року, діє до 2029 року та включає відступні у 500 мільйонів євро. Однак зарплата була помірною через перебіг реабілітації. Тепер Барселона планує переглянути фінансові умови, щоб відобразити зростаючу роль футболіста та захистити його від інтересу інших клубів.

Очікується, що офіційні переговори відбудуться після завершення сезону, щоб Берналь та тренерський штаб могли повністю зосередитися на матчах Ла Ліги та європейських турнірах. У поточному сезоні він провів 19 матчів у всіх змаганнях і сподівається знову вийти на поле у матчі проти Леванте.