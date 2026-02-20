Італія

Новий комплект від Adidas із горизонтальними чорно-білими смугами дебютує в матчі Серії А проти Комо.

Ювентус офіційно презентував нову четверту форму на сезон-2025/26, створену у співпраці з Adidas. Головною особливістю комплекту стали горизонтальні чорно-білі смуги — відхід від традиційного для туринського клубу вертикального дизайну.

Як повідомляє пресслужба Ювентуса, новий комплект став результатом спільної роботи клубу, Adidas та креативної студії Studio Sgura під керівництвом відомого фотографа Джампаоло Сгура. У заяві наголошується, що форма покликана "поєднати минуле та сьогодення, традиції та прогрес".

The stripes evolve into something one-of-a-kind. Past and present, moving in the same direction.



The official 2025-26 4th kit, born from the collaboration between @adidasfootball ft. @giampaolosgura x Juventus, is here.



Дизайн натхненний концептуальною розробкою сезону-1996/97. Тоді альтернативний варіант із горизонтальними смугами так і не був використаний в офіційних матчах, однак нині клуб вирішив втілити цю ідею в життя.

Ювентус підтвердив, що команда вперше зіграє у новому четвертому комплекті вже найближчим часом — у матчі Серії А проти Комо 21 лютого.