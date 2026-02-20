Ліга чемпіонів

На Сантьяго Бернабеу буде пекло.

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловився про перший матч із мадридським Реалом (0:1) в рамках плей-офф Ліги чемпіонів.

«Складний матч у всіх відношеннях. До 50-ї хвилини гра проходила на межі можливостей – як у фізичному, так і в тактичному плані, що потребує концентрації, необхідної для поєдинку такого рівня.

Маю визнати, що з 50-ї хвилини й досі непросто емоційно впоратися з усім, що сталося і продовжує відбуватися.

Але завтра для нас пройде важливий матч ( в чемпіонаті Португалії проти АВС САД). Для нас важлива перемога. Ми повинні зосередитися і показати свій найкращий рівень», – сказав Моурінью.

Матч-відповідь між Реалом та Бенфікою відбудеться 25-го лютого, о 22:00 за київським часом.