Зірковий форвард відзначився двома голами у впевненій перемозі своєї команди над Аль-Хаземом.

Кріштіану Роналду знову нагадав про себе, ставши головним героєм у матчі Ан-Насра проти Аль-Хазема. Підопічні Жорже Жезуша здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0, що дозволило їм повернутися на першу сходинку саудівської Про-ліги.

Португалець, який отримав відпочинок серед тижня у матчі Ліги чемпіонів АФК-2, повернувся до стартового складу надзвичайно вмотивованим. Вже на 13-й хвилині Роналду відкрив рахунок: отримавши чудовий пас від Кінгслі Комана, він з гострого кута майстерно відправив м'яч у верхній кут воріт.Спочатку арбітри зафіксували офсайд, але після перевірки VAR гол був зарахований.

Незабаром 41-річний португалець мав шанс подвоїти перевагу, проте послизнувся у вирішальний момент після того, як вже обіграв голкіпера суперників. Проте Ан-Наср не зупинився. На 30-й хвилині вже сам Кінгслі Коман забив другий м'яч після філігранної передачі від Жоау Фелікса.

У другому таймі домінація господарів продовжилася. Бразильський півзахисник Анжело забив приголомшливий сольний гол, пробігши з м'ячем більше половини поля та обігравши чотирьох суперників. А крапку у матчі поставив невтомний Кріштіану Роналду.

Знову спрацювала зв'язка з Команом: француз асистував, а португалець з лівого краю штрафного майданчика завдав ще одного невідпорного удару. Загалом Ан-Наср завдав 12 ударів у площину воріт і міг вигравати з ще більшим рахунком, якби не чудова гра голкіпера гостей Ібрагіма Заєда. Ця перемога стала для Ан-Насра десятою поспіль і підтвердила їхні серйозні чемпіонські амбіції цього сезону.

Цікаво, що у цій грі, Кріш забив 500 гол після 30-річчя.