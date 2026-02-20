Бразилець мріє про Мундіаль.
Неймар, Getty Images
20 лютого 2026, 22:50
Нападник Сантоса Неймар висловився про можливість потрапити на майбутній чемпіонат світу. Його слова наводить Globo.
«Я завжди казав, що грати за збірну Бразилії — це привілей. Пишаюся, що довгий час був у складі збірної.
Моя мета — виграти чемпіонат світу з Бразилією. Я докладу усіх зусиль, щоб влітку поїхати на Мундіаль. Від мене багато залежить у цьому питанні, але слід пам’ятати, що вибір робить тренер.
До чемпіонату світу ще багато часу, сподіваюся, в мене не буде травм. Тоді я зможу набрати максимальну форму», — заявив Неймар.