Бразилець мріє про Мундіаль.

Нападник Сантоса Неймар висловився про можливість потрапити на майбутній чемпіонат світу. Його слова наводить Globo.

«Я завжди казав, що грати за збірну Бразилії — це привілей. Пишаюся, що довгий час був у складі збірної.

Моя мета — виграти чемпіонат світу з Бразилією. Я докладу усіх зусиль, щоб влітку поїхати на Мундіаль. Від мене багато залежить у цьому питанні, але слід пам’ятати, що вибір робить тренер.

До чемпіонату світу ще багато часу, сподіваюся, в мене не буде травм. Тоді я зможу набрати максимальну форму», — заявив Неймар.