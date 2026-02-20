Іспанія

Камерунець хоче грати в Європі.

Нападник іспанського Леванте Карл Етта Ейонг відмовляється від переходу в московський цска. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний нападник не має наміру приймати пропозицію про перехід до росії, попри те що його клуб Леванте погодився на пропозицію росіян.

Зазначається, що іспанці прийняли пропозицію у розмірі 30 млн. євро, але гравець віддає перевагу залишитися та влітку перейти до одного з європейських клубів.

Леванте намагається вплинути на рішення свого футболіста. Саме через цю ситуацію камерунець розпочав матч із Валенсією (0:2) на лаві запасних.

Цього сезону Карл Етта Ейонг відіграв за Леванте 22 матчі, забив шість голів та віддав три результативні передачі.