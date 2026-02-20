Ліга чемпіонів

Каталонський клуб покараний за поведінку фанатів і затримку початку матчу зі Славією.

УЄФА наклав штраф на Барселону після перемоги над Славією Прага (4:2) у матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Diario SPORT.

Каталонський клуб оштрафовано на 15 500 євро через дії вболівальників, які використовували піротехніку на трибунах, що порушує дисциплінарний регламент організації. Окрім цього, Барселона отримала ще 15 000 євро штрафу за затримку виходу команди на поле перед початком гри.

У зв’язку з цим інцидентом головний тренер команди Гансі Флік отримав офіційне попередження — найм’якше з можливих дисциплінарних покарань від УЄФА.

Загальна сума штрафу для Барселони склала 30 500 євро. Водночас Славія Прага була покарана ще суворіше — чеський клуб має сплатити 40 000 євро за порушення з боку своїх уболівальників.

Також УЄФА ухвалив рішення частково закрити стадіон Славії Прага на наступний єврокубковий матч, однак це покарання має умовний характер і відкладене на дворічний випробувальний термін.