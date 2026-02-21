Інше

Португалець відзначився у матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну історію. У поєдинку 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Хазема форвард Ан-Насра відзначився черговим результативним ударом, який став 963-м у його професійній кар’єрі.

41-річний нападник відкрив рахунок уже на 15-й хвилині зустрічі. Цей м’яч став для нього другим після завершення бойкоту, пов’язаного з трансферною політикою Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії.

Португалець грає в Саудівській Аравії з 2023 року. За цей час у футболці Ан-Насра він провів 129 матчів, забив 113 голів та зробив 22 асисти.