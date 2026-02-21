Португалія

Хавбек Бенфіки не зіграв у чемпіонаті через проблеми зі спиною.

Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков не потрапив до заявки на поєдинок 23-го туру чемпіонату Португалії проти АВШ (3:0) через проблеми з попереком.

За інформацією португальських ЗМІ, участь українця у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти Реала також перебуває під питанням. Зустріч відбудеться 25 лютого. У першій грі лісабонці поступилися з рахунком 0:1.

У поточному сезоні Судаков провів 33 матчі у складі Бенфіки, відзначившись чотирма голами та чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Гюйсен ризикує пропустити матч-відповідь Реала проти Бенфіки в Лізі чемпіонів.