Після придбання частки в Альмерії португалець не збирається зупинятися.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду має намір і надалі розширювати свою присутність у футбольному бізнесі. Після придбання 25% акцій іспанської Альмерії португалець розглядає можливість інвестування й в інші клуби.

За інформацією Фабріціо Романо, вхід до структури клубу із Сегунди є лише першим кроком у масштабнішій стратегії. Роналду зацікавлений у розвитку кількох проєктів і готовий вкладати кошти в амбітні команди, якщо з’являться привабливі можливості.

Попри активну діяльність поза полем, 41-річний форвард продовжує демонструвати результативність. У поточному сезоні він провів 23 матчі на клубному рівні, відзначившись 21 голом і трьома результативними передачами.