Франція

Апеляційний суд скасував рішення про передачу справи до кримінального суду.

Апеляційний суд Екс-ан-Провансу ухвалив рішення скасувати попередню постанову щодо екснападника Монако Вісама Бен Єддера та його брата Сабрі, якою їхню справу мали передати до кримінального суду.

Йдеться про звинувачення у зґвалтуванні та спробі зґвалтування. Попереднє рішення про притягнення до відповідальності було винесене 3 листопада минулого року, однак тепер суд визнав відсутність підстав для подальшого переслідування.

Таким чином, обвинувачення з футболіста офіційно зняті.

З січня цього року Бен Єддер виступає за марокканський Відад, продовжуючи професійну кар’єру.