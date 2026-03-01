Форвард Барселони зазнав травми у грі з Вільярреалом, терміни відновлення поки невідомі.
Роберт Левандовські, getty images
01 березня 2026, 19:18
Нападник Барселона Роберт Левандовські отримав серйозну травму та тимчасово вибув із гри. У поляка діагностували перелом лівої очниці.
Ушкодження форвард зазнав у поєдинку проти Вільярреал, який завершився перемогою каталонців з рахунком 4:1. Попри травму, Левандовські встиг відзначитися забитим м’ячем у цій зустрічі. Терміни його повернення наразі не уточнюються.
Через перелом нападник пропустить матч-відповідь проти Атлетіко у рамках Кубок Короля.
У нинішньому сезоні Левандовські провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 голів і зробив три результативні передачі.
Після цієї перемоги Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліга. Команда Ганс-Дітер Флік зіграє з Атлетіко 3 березня у Кубку Короля, а 7 березня каталонці на виїзді зустрінуться з Атлетік у матчі чемпіонату.