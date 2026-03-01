Інше

Нововведення вже неофіційно називають "законом Вінісіуса".

Футбольні законодавці розглядають можливість запровадження нового правила, яке передбачатиме дисциплінарне покарання для гравців, що прикривають рот під час звернення до суперників. Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що остаточне рішення можуть ухвалити вже у квітні. Якщо ініціативу буде підтримано, нова норма набуде чинності до старту чемпіонату світу 2026 року.

Згідно з попередньою інформацією, футболістів можуть карати жовтими або навіть червоними картками, якщо вони навмисно закривають рот під час спілкування з опонентами. Санкції застосовуватимуться саме у випадках звернення до суперників, а не в будь-яких інших ігрових епізодах.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) уже проводить консультації щодо механізму впровадження такого правила. Ініціатива з’явилася на тлі резонансного інциденту в Лізі чемпіонів, коли форварда Бенфіки Джанлуку Престіанні звинуватили у расистських висловлюваннях на адресу вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Під час епізоду аргентинець прикривав рот футболкою, що унеможливило читання по губах.

У футбольних колах потенційне нововведення вже отримало неофіційну назву "закон Вінісіуса".