Нідерланди. Новина

18-річний українець забив перший м’яч за нідерландський клуб.

Український форвард Утрехт Артем Степанов відзначився своїм першим голом за нову команду.

У поєдинку 25-го туру чемпіонату Нідерландів проти АЗ 18-річний нападник на 35-й хвилині зробив рахунок 2:0, впевнено реалізувавши пенальті. Після першого тайму Утрехт веде з перевагою у два м’ячі.

Для українця це четвертий поспіль вихід у стартовому складі команди. Дебютний гол став другою результативною дією Степанова за клуб — раніше він відзначився асистом у матчі проти НЕК.

Нагадаємо, Утрехт орендував нападника до кінця поточного сезону. Його контракт належить Баєру і розрахований до 30 червня 2027 року. Попереднім клубом Степанова був Нюрнберг, однак сторони достроково припинили співпрацю.