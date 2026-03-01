Італія

Господарі залишилися в меншості вже на 16-й хвилині, але зуміли забити двічі та втримати перемогу.

1 березня Сассуоло та Аталанта визначили сильнішого в рамках 27-го туру італійської Серії А. Поєдинок відбувся на арені Мапей Стедіум у Реджо-Емілія.

Господарі опинилися у складному становищі вже на 16-й хвилині — Сассуоло залишився в меншості після вилучення одного з гравців. Рання червона картка суттєво вплинула на перебіг зустрічі та змусила команду перебудовуватися просто по ходу гри.

Втім, навіть удесятьох чорно-зелені зуміли шокувати суперника. Сассуоло продемонстрував ефективність у завершальній стадії атак і ще до перерви зумів двічі вразити ворота Аталанти.

Гості спробували перехопити ініціативу та скоротили відставання, однак господарі дисципліновано відпрацювали в обороні та втримали мінімальну перевагу — 2:1.

Сассуоло — Аталанта 2:1

Голи: Коне, 23, Торстведт, 69 - Муса, 88

Сассуоло: Мурич — Кулібалі, Ідзес, Мухаремович, Гарсія — Коне (Дойг, 89), Матич (Ліпані, 73), Торстведт — Берарді (Нзола, 73), Пінамонті, Лор'єнте (Фадера, 74)

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті (Гін, 76), Колашинац — Белланова (Дзаппакоста, 46), де Рон, Пашалич, Бернасконі (Сулемана, 46) — Самарджич, Залевські (Муса, 67) — Скамакка (Крстович, 46)

Попередження: Ідзес, Матич — Бернасконі, Залевські

Вилучення: Пінамонті, 16