Асоціація повідомила про негайне призупинення матчів та молиться за безпеку країни.

Футбольна асоціація Катару оголосила про тимчасове припинення всіх турнірів і матчів на території країни на тлі різкого загострення конфлікту на Близькому Сході.

У заяві організації зазначено:

"Футбольна асоціація Катару оголошує про зупинення всіх турнірів, змагань та матчів. Рішення набирає чинності негайно та діятиме до подальшого повідомлення.

Дати поновлення будуть оголошені пізніше через офіційні канали Асоціації.

Ми молимося Всевишньому про захист нашої країни та дарування їй подальшої безпеки та благополуччя".

Терміни відновлення футбольного сезону наразі не визначені.

28 лютого США разом з Ізраїлем розпочали спільну військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських військових базах та інших об’єктах в Ізраїлі, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Бахрейні. У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією катарська сторона ухвалила рішення зупинити футбольні змагання.