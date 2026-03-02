Інше

Жорже Жезуш запевнив, що форвард відчув лише м’язову втому, але медичний штаб оцінить його стан.

Головний тренер Ан-Насра Жорже Жезуш оцінив травму Кріштіану Роналду, яку нападник отримав у матчі 24-го туру саудівської Про-Ліги проти Аль-Фейхи (3:1).

"Він відчув м'язовий біль. Після того, як ми забили другий гол, я не хотів ризикувати і замінив його. Медичний відділ, звичайно, оцінить його стан, але він відчув лише м'язову втому", — заявив Жезуш.

Тренер також пояснив своє рішення провести заміну: "Моя робота як тренера полягає в тому, щоб точно розуміти деталі гри та робити правильні заміни у потрібний час. Але для цього також необхідні гравці, здатні вирішити результат гри та зробити свій внесок".

За попередньою інформацією, травма Роналду не виглядає серйозною, однак остаточні висновки будуть зроблені після медичного обстеження.

Завдяки цьому важкому успіху Ан--Наср набрав важливі три очки, випередив Аль-Ахлі та повернув собі першу сходинку в турнірній таблиці саудівської Про-ліги.