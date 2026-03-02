Іспанець відзначився хет-триком у воротах "жовтої субмарини".
lamine yamal, getty images
02 березня 2026, 16:27
Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль висловився після трьох забитих голів у ворота Вільярреала (4:1) в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги.
«Це дуже сильний суперник, тому я дуже радий голам та перемозі. Ну хоч один мав би залетіти! Головне – зберігати спокій: із м'ячем рішення приймаю я.
Люди хочуть, щоб у 16 років я забивав по 100 голів – ось би так, але це дуже складно. Все поступово: один гол, два… Допомога команді робить мене дуже щасливим.
Я сам раніше не почувався добре – це було поєднання різних факторів. На початку сезону на мене вплинула і пубалгія (хронічний хворобливий стан пахової області через перенапруження м'язів живота – прим.), я не відчував радості, граючи у футбол, і це було помітно… Але вже кілька тижнів я почуваюся набагато краще, знову з'явилося бажання посміхатися на полі – того, чого давно не було. Я дуже щасливий.
На лавці я казав Теку (Войцех Щесни — прим.), що коли вийшов Педрі, все одразу змінилося.
Моя найкраща версія? Не знаю, це вам судити! З Фліком ми обговорювали заміну, якщо буде забито третій гол. Його забив я – і все збіглося…» – сказав Ямаль.
У поточному сезоні Ламін Ямаль відіграв за Барселону 34 матчі, забив 18 голів та віддав 14 результативних передач.