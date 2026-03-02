Іспанія

Іспанець відзначився хет-триком у воротах "жовтої субмарини".

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль висловився після трьох забитих голів у ворота Вільярреала (4:1) в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги.

«Це дуже сильний суперник, тому я дуже радий голам та перемозі. Ну хоч один мав би залетіти! Головне – зберігати спокій: із м'ячем рішення приймаю я.

Люди хочуть, щоб у 16 ​​років я забивав по 100 голів – ось би так, але це дуже складно. Все поступово: один гол, два… Допомога команді робить мене дуже щасливим.

Я сам раніше не почувався добре – це було поєднання різних факторів. На початку сезону на мене вплинула і пубалгія (хронічний хворобливий стан пахової області через перенапруження м'язів живота – прим.), я не відчував радості, граючи у футбол, і це було помітно… Але вже кілька тижнів я почуваюся набагато краще, знову з'явилося бажання посміхатися на полі – того, чого давно не було. Я дуже щасливий.

На лавці я казав Теку (Войцех Щесни — прим.), що коли вийшов Педрі, все одразу змінилося.

Моя найкраща версія? Не знаю, це вам судити! З Фліком ми обговорювали заміну, якщо буде забито третій гол. Його забив я – і все збіглося…» – сказав Ямаль.

У поточному сезоні Ламін Ямаль відіграв за Барселону 34 матчі, забив 18 голів та віддав 14 результативних передач.