Україна: Перша ліга

Команди на паузі: жіночий та чоловічий проєкти тимчасово зупинені через відсутність інвестування.

представник Першої ліги Ворскла поставила на паузу свою діяльність через фінансові труднощі та відсутність інвесторських вливань, повідомляє Суспільне Полтава.

За інформацією джерел, наближених до клубу, робота чоловічої та жіночої команд призупинена на невизначений термін.

"За фактом усе впирається у проблеми з інвестором і відсутність фінансових вливань. Процес в усіх командах призупинено на невизначений час. Чекають на рішення головного інвестора клубу щодо майбутнього", — повідомило джерело.

Ситуація може вплинути на участь команд у поточних та майбутніх змаганнях, адже наразі всі спортивні та організаційні процеси фактично заморожені. Офіційних коментарів від керівництва клубу поки що не надходило.

Власником Ворскли є бізнесмен Костянтин Жеваго, щодо активів якого діють санкції РНБО. Це також позначилося на діяльності підприємств, пов’язаних із його бізнесом, зокрема гірничо-збагачувального комбінату та футбольного клубу.