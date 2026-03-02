Італія

Тренер туринців прокоментував нічию з Ромою та боротьбу за Лігу чемпіонів.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті заявив, що робить усе можливе для того, щоб команда завершила сезон у першій четвірці чемпіонату Італії. У 27-му турі Серії А туринці зіграли внічию з Ромою — 3:3, відігравшись по ходу матчу з рахунку 1:3.

"Мої хлопці відігралися з рахунку 1:3. Це найкращий сигнал, який команда може передати тренеру у подібній ситуації. Я всі сили віддаю заради завоювання четвертої позиції", — сказав Спаллетті.

Також наставник наголосив на важливості підтримки: "Потрібно вірити у себе. Нам допомагають наші вболівальники. Коли вони поряд з нами, все стає менш напруженим".

Раніше стало відомо, що Ювентус готує новий контракт для Лучано Спаллетті.