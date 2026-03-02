Італія

Туринський клуб хоче зберегти півзахисника та запропонує нову угоду з підвищеною зарплатою.

Ювентус розглядає можливість пролонгації контракту зі своїм капітаном і півзахисником Мануелем Локателлі. За інформацією джерел, клуб зацікавлений у збереженні 27-річного футболіста і готує нову угоду, яка може бути розрахована до літа 2030 року.

Чинний контракт Локателлі з Ювентусом діє до 2028 року, проте сторони можуть домовитися про його продовження ще на два роки. У разі підписання нової угоди зарплата хавбека складе близько 4 мільйонів євро за сезон.

Сам футболіст також зацікавлений у продовженні кар’єри в Турині. Локателлі є вихованцем Аталанти та Мілана, а також виступав за Сассуоло, перш ніж перейти до Ювентуса. У поточному сезоні він провів 36 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

