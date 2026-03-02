Іспанія

Німець в захваті від виступу своєї команди.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік поділився враженнями від розгромної перемоги над Вільярреалом (4:1) в рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги.

«Для нас важливо було зіграти на такому рівні. Ми потребували впевненості. У першому таймі моя команда могла забити ще один-два голи. Я дуже задоволений результатом та грою. Неймовірний виступ. Усі виклалися на повну, мені це сподобалося.

Ми мали багато моментів у попередніх матчах. Пам'ятаю гру проти «Сосьєдада» – неймовірно, скільки моментів у нас було і скільки ми не забили. Сьогодні нам потрібні були ці три голи, щоби повернути впевненість.

Було дуже важливо контролювати гру без м'яча. Коли ми втрачали м'яч, ми залишали дуже мало простору та пресингували, що також дуже важливо», – сказав Флік.

Після цієї перемоги Барселона збільшила відрив від Реалу на чотири очки, але у мадридці є одна гра в запасі.