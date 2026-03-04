Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Інгульцем.

Київське Динамо в чвертьфінальному матчі Кубка України здолало петровський Інгулець на власному полі.

Динамо Київ — Інгулець 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубку України

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Непроста гра була. Інгулець грав у п’ять захисників, і було не так просто зламувати їхню оборону. Дуже добре, що Едуардо Герреро забив цей м’яч на початку другого тайму.

Не те щоб Інгулець більше відкрився після цього, але нам це додало впевненості, й у нас більше моментів пішло поблизу їхніх воріт, і ми довели гру до перемоги.

На кожну гру треба налаштовуватись на всі сто відсотків, але в нас немає права на помилку як у Кубку, так і в чемпіонаті. Нам не можна втрачати очки в чемпіонаті, а кубкова гра — це гра на виліт.

Дуже непростий суперник. На такому полі, коли команда захищається низьким блоком, то не так просто зламувати її оборону. Інгулець залишив гарні враження, тому що команда досить організована. У них сьогодні було кілька моментів, коли вони могли забивати.

Коли рахунок 0:0, і ми забиваємо, то це додає впевненості як гравцям, які на полі, так і тим, хто на лавці запасних. Я дуже радий, що Герреро забив, це додасть йому впевненості.

Звісно, коли граєш, то завжди хочеш забивати. У мене було відчуття, що ми зараз заб’ємо та вийдемо вперед. Коли я виходжу на заміну, то намагаюсь утілити в грі те, що в мене просить тренерський штаб.

Трохи внесли корективи під час перерви. У першому таймі було непросто зламувати оборону Інгульця, але й у них було трохи більше сил. Вони витримували цей темп, коли ми вбігали в зони й фланги перекривали, і не так багато моментів було.

Коли ж ми забили перший гол, то вони вже почали трохи більше грати вперед, і ми почали спокійніше грати та контролювати м’яч і доводити до гострих моментів.

Звісно, вони грали б від захисту й за рахунку 1:0 на нашу користь, бо це все ще не такий рахунок, який щось гарантував би одній із команд. А от коли вони другий гол пропустили, тоді вони вже максимально побігли.

Ми — перша команда, яка вийшла до півфіналу, тому якщо чесно, то я про наступного суперника ще не думав. Зараз потрібно ще відійти від цього матчу, й буде матч проти Полісся. Я налаштовуюсь на цей матч, бо буде дуже непроста гра з дуже хорошим суперником", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе в гостях у житомирського Полісся.