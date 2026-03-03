Англія

Англійський клуб не планує активувати опцію придбання форварда Наполі.

Ноттінгем Форест не має наміру викуповувати нападника Лоренцо Лукку після завершення його оренди. Про це повідомляють італійські джерела.

Керівництво лісників залишилося незадоволеним виступами 24-річного форварда, тому не планує активувати пункт про повноцінний трансфер, сума якого становить 35 мільйонів євро. Після завершення сезону гравець повернеться до Наполі, якому належать його контрактні права.

Лукка приєднався до англійського клубу в січні на правах оренди. За цей час він провів п’ять матчів і відзначився одним забитим м’ячем.

