Англія

Манчестер Юнайтед і Челсі уважно стежать за прогресом українця.

Український півзахисник Брентфорд Єгор Ярмолюк може стати наступним гучним продажем лондонського клубу.

За інформацією talkSPORT, 22-річний хавбек перебуває на радарах провідних клубів Англійської Прем’єр-ліги. Скаути уважно стежать за прогресом українця, а вже влітку можливі конкретні кроки щодо трансферу.

Інтерес до Ярмолюка проявляють Манчестер Юнайтед та Челсі. Раніше серед претендентів називався і Тоттенгем, однак після звільнення Томас Франк зацікавленість з боку "шпор" дещо знизилася.

У поточному сезоні Ярмолюк провів 32 матчі на клубному рівні, записавши на свій рахунок один гол та дві результативні передачі.

У наступному турі Брентфорд зіграє на виїзді проти Борнмут. Поєдинок відбудеться 3 березня та розпочнеться о 21:30 за київським часом.