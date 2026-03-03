ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ, 22:15 ▪️ МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМОЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вулвергемптон сенсаційно переграв Астон Віллу (2:0) у попередньому турі, здобувши лише другу перемогу в чемпіонаті. Ба більше, "вовки" вже відбирали очки у представників топ-четвірки, а нещодавній успіх дозволив їм уникнути антирекорду Дербі Каунті за найменшою кількістю очок в історії АПЛ. Команда Роба Едвардса майже приречена на виліт, але демонструє характер і прагне залишити по собі гідне враження.

Попри складну турнірну ситуацію, Вулвергемптон останнім часом виглядає більш організовано. У п’яти останніх матчах у всіх турнірах — дві перемоги, дві нічиї та одна поразка. Проблеми з результативністю залишаються — у п’яти з восьми попередніх ігор команда не забивала, однак три "сухі" матчі свідчать, що оборона здатна тримати удар. На Молінью "вовки" почуваються впевненіше, здобувши вісім очок із останніх 18 можливих удома.

Ліверпуль же приїздить у чудовому настрої після яскравої перемоги над Вест Гемом (5:2). Хоча рахунок був переконливим, сама гра виявилась більш рівною, ніж здається. Підопічні Слота зробили ставку на стандарти — перші три м’ячі були забиті після кутових, а загалом "червоні" встановили рекорд АПЛ за кількістю поспіль голів після розіграшів стандартів без урахування пенальті.

Мерсисайдці виграли чотири матчі поспіль у чемпіонаті та шість із семи в усіх турнірах. У шести з дев’яти останніх поєдинків Ліверпуль забивав щонайменше двічі. На виїзді команда також стабільна — лише одна поразка в десяти попередніх гостьових зустрічах. До того ж "червоні" виграли шість останніх матчів проти Вулвергемптона, хоча три з них завершилися мінімальною перемогою 2:1, зокрема й груднева очна зустріч.

Від цієї гри очікують домінування гостей, але без недооцінки суперника. Для Вулвергемптона тиск мінімальний — команда вже майже змирилася з пониженням у класі, а провідні гравці "вовків" прагнуть "прорекламувати" себе іншим представникам АПЛ. Натомість Ліверпуль не має права на осічку, адже конкуренція за топ-четвірку загострена до межі. Якщо господарі знову зіграють дисципліновано в обороні, інтрига може зберігатися довго, однак клас і форма гостей роблять їх фаворитами протистояння.