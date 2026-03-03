Англія

Бірмінгемці готові розпочати переговори влітку після завершення оренди гравця в Баварії.

Астон Вілла планує підсилити лінію атаки та розглядає можливість підписання сенегальського нападника Челсі Ніколаса Джексона.

Наразі форвард виступає на правах оренди за Баварію, однак мюнхенський клуб не має наміру продовжувати співпрацю після завершення сезону. Влітку гравець повернеться до Лондона, але, за наявною інформацією, тренерський штаб Челсі не розраховує на нього в довгостроковій перспективі.

У цій ситуації Астон Вілла готова запропонувати 24-річному футболістові контракт і розпочати перемовини з лондонським клубом щодо можливого трансферу.

Джексон приєднався до Челсі у 2023 році, перейшовши з Вільярреала за 37 мільйонів євро. За час виступів у складі синіх він провів 81 матч, відзначившись 30 голами та 12 результативними передачами. За оцінками Transfermarkt, його поточна ринкова вартість становить близько 45 мільйонів євро.