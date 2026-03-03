Англія

Бразилець порадив керівництву клубу звернути увагу на Бруну Гімараеша з Ньюкасла.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро провів зустріч із керівництвом клубу, під час якої обговорювалося його майбутнє та можливі варіанти заміни. За інформацією іспанських ЗМІ, 34-річний бразилець рекомендував манкуніанцям підписати свого співвітчизника Бруну Гімараеша.

Каземіро переконаний, що хавбек Ньюкасла має всі необхідні якості, щоб стати ключовою фігурою в центрі поля червоних дияволів і посилити команду в довгостроковій перспективі.

Очікується, що влітку досвідчений опорник залишить Олд Траффорд у статусі вільного агента, оскільки сторони не досягли домовленості щодо нового контракту. Натомість Гімараеш пов’язаний угодою з Ньюкаслом до 2028 року, а його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється приблизно у 75 мільйонів євро.

У поточному сезоні 28-річний бразилець провів 35 матчів, у яких забив дев’ять м’ячів і віддав сім результативних передач.