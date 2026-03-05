Англія

Ісмаїла Сарр відкрив рахунок у поєдинку 29-го туру АПЛ, проте відеоасистенти анулювали взяття воріт через міліметрове і максимально незвичне положення поза грою.

Матч 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги між лондонськими Тоттенгемом та Крістал Пелес відзначився одним із найабсурдніших суддівських рішень поточного сезону. VAR вкотре опинився в центрі уваги, скасувавши взяття воріт з причини, яка викликала здивування у вболівальників по всьому світу.

Ключовий епізод стався на 29-й хвилині зустрічі. Орли провели швидку атаку, під час якої сенегальський вінгер Ісмаїла Сарр отримав вивірену передачу з флангу. Гравець увірвався до штрафного майданчика суперника і завдав удару. М'яч зрикошетив від захисника шпор Педро Порро і залетів у сітку воріт, вивівши гостей вперед.

Команда вже почала святкувати успіх, коли у гру втрутилися відеоасистенти. Після ретельного перегляду відеоповторів та побудови віртуальних ліній головний арбітр матчу скасував гол. Причина виявилася максимально комічною: графіка показала, що в момент виконання передачі в офсайді перебував... ніс Ісмаїли Сарра.

Саме ця частина обличчя нападника виявилася ближчою до воріт, ніж лінія останнього захисника Тоттенгема. Згідно з футбольними правилами, положення поза грою фіксується за будь-якою частиною тіла (окрім рук), якою дозволено забивати гол. Оскільки забити головою (а отже, і обличчям) цілком легально, судді діяли за протоколом.

Проте такі міліметрові офсайди вкотре розпалили гарячі дискусії серед фанатів та експертів щодо духу гри та надмірної педантичності VAR.