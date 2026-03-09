Україна

Геннадій Буткевич закликав оприлюднити переговори арбітрів та перевірити суддів на поліграфі.

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич виступив із офіційною заявою після резонансного матчу 19-го туру УПЛ проти київського Динамо. Керівник клубу закликав футбольні органи дати оцінку суддівству та пояснити суперечливі рішення арбітрів, які, на думку клубу, суттєво вплинули на перебіг поєдинку.

У своїй заяві Буткевич наголосив на необхідності максимальної прозорості щодо ключових епізодів гри.

"По-перше, наполягаємо на публікації переговорів арбітрів під час ключових епізодів гри, а саме: епізоду з відміненим голом Ліндона Емерллаху на 21-й хвилині матчу та епізоду на 49-й хвилині першого тайму з грубою грою високо піднятою ногою гравця Динамо Крістіана Біловара, що створювала ризик нанесення травми гравцю Полісся Ліндону Емерллаху", – йдеться у зверненні.

Крім того, керівник клубу закликав перевірити арбітрів матчу.

"По-друге, закликаємо відповідні органи УАФ провести перевірку на незалежному поліграфі головного арбітра матчу Миколи Балакіна та арбітра VAR Дениса Шурмана з метою встановлення причин грубих помилок".

Також президент Полісся звернувся до керівництва суддівського корпусу українського футболу з вимогою публічно оцінити дії арбітрів.

"По-третє, звертаємося із вимогою до голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі та інших відповідних посадових осіб УАФ надати публічну оцінку роботи арбітрів у вказаних епізодах, а також повідомити про результати розгляду зазначених епізодів та міру відповідальності, яку буде застосовано до осіб, причетних до грубих помилок".

Наприкінці заяви Буткевич окремо підкреслив, що не пов’язує спірні рішення арбітрів із керівництвом столичного клубу.

"І насамкінець. Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу Динамо Київ не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", — заявив Буткевич.

