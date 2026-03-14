Англія

Італійський фахівець розглядається як головна кандидатура на посаду тренера лондонського клубу.

Тоттенгем розглядає колишнього наставника донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі як головного кандидата на посаду головного тренера у випадку звільнення Ігора Тудора. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо на своєму YouTube-каналі.

За інформацією джерела, саме італійський спеціаліст є так званою "тренерською мрією" керівництва лондонського клубу, якщо найближчим часом буде ухвалене рішення про зміну наставника. Наразі Тоттенгем переживає складний період, а позиції Тудора серйозно похитнулися після невдалого старту.

47-річний хорват очолив команду нещодавно, однак під його керівництвом Тоттенгем програв усі чотири матчі. Ситуацію ускладнює і кадрова криза — через травми команда втратила понад десяток футболістів напередодні матчу Прем’єр-ліги проти Ліверпуля цими вихідними.

Додаткову критику викликали рішення Тудора у воротарській лінії. Після поразки від Атлетіко Мадрид у Лізі чемпіонів наставник замінив воротаря Антоніна Кінські вже на 17-й хвилині матчу після трьох пропущених м’ячів, що також привернуло увагу до його роботи.

Роберто Де Дзербі наразі перебуває без клубу після того, як минулого місяця залишив Марсель. Водночас, за словами Романо, домовитися з тренером буде непросто — після роботи у Франції він вирішив взяти паузу в кар’єрі.

Очікується, що Тудор у будь-якому випадку не залишиться головним тренером Тоттенгема на наступний сезон, однак клуб може ухвалити рішення про зміну наставника вже найближчим часом, якщо результати команди не покращаться.