Англія

Черговий продукт академії "канонірів".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про рекордсмена АПЛ Макса Доумана. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Це був чудовий момент, особливо з огляду на те, як ми забили. У нас було 10 чи 15 секунд, щоб по-справжньому насолодитися тим, що мало статися. Це було казково: вся лава запасних і гравці стрибали разом із глядачами — це був чудовий день.

Він змінював гру щоразу, коли отримував м'яч. Він робив щось корисне, і ми виглядали дедалі небезпечнішими. Робити це в такому віці, в такому контексті, під тиском, – це не щось звичайне.

Для нього це природно. Він не відчуває тиску – і це найкраще. З огляду на його талант, я впевнений, що з ним станеться багато хорошого", — заявив Артета.

У поточному сезоні Макс Доуман відіграв за Арсенал сім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.