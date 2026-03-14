Англія

Макс Доуман назавжди вписав своє ім'я в історію англійської Прем'єр-ліги. Його гол у компенсований час не лише зафіксував перемогу Арсенала над Евертоном (2:0), але й зробив його наймолодшим бомбардиром в історії турніру.

У віці 16 років і 73 днів Доуман побив тривалий рекорд, який із 2005 року належав Джеймсу Вогану (16 років і 270 днів) — що іронічно, колишньому гравцю саме Евертона.

Історичний момент стався на останніх секундах матчу: гості пішли всіма силами вперед на подачу кутового, включно з голкіпером Джорданом Пікфордом. Після перехоплення Доуман на швидкості обіграв двох захисників і відправив м'яч у порожні ворота, викликавши справжній екстаз на трибунах стадіону Емірейтс.

Завдяки цій перемозі Арсенал закріпився на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 10 очок. Щоправда, команда Пепа Гвардіоли має дві гри в запасі, і вже сьогодні ввечері зустрінеться з «Вест Гемом на Олімпійському стадіоні в Лондоні.