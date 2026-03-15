Португалець в історії МЮ.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився після переможного матчу з Астон Віллою (3:1) в якому він відзначився двома асистами.

"Я ще більше пишаюся, бо зробив це, допомагаючи своїм партнерам по команді. Тішити інших – це теж здорово. Граючи на такій позиції, як у мене, я дуже радий, що можу допомагати забивати голи та бути щасливим у цей момент. Це величезне досягнення для мене, але головним досягненням було б опинитися вгорі таблиці за підсумками сезону.

Це була дуже важлива перемога, тому що ми грали проти прямого суперника, і ми мали порівну очок – завжди приємно отримувати перевагу.

Після попереднього матчу ми знали, що нам потрібна перемога. Сьогодні ми виконали свою роботу. Я все ще вважаю, що ми могли б досягти більшого, але завдання виконане", – сказав Бруну.

Зазначимо, що після матчу з Астон Віллою у Бруну Фернадеша 16 асистів в АПЛ. Таким чином португалець побив клубний рекорд Девіда Бекхема за кількістю результативних передач протягом одного сезону Прем'єр-ліги (15).